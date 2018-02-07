



Маск рассказал о крушении центрального ускорителя Falcon Heavy - 07.02.2018 17:34

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy можно считать в целом успешным. Впрочем, нельзя не отметить разрушение центрального ускорителя ракеты, который должен был вернуться, чтобы быть использованным повторно. При этом, два оставшихся ускорителя от ракеты вернулись на Землю.

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что центральный ускоритель разбился по причине закончившегося топлива. Дело в том, что при посадке на разгонном блоке сработал всего один из трех двигателей. По этой причине ускоритель на скорости 482 километра в час упал в Атлантический океан.

Напомним, 6 февраля состоялся запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Илона Маска Tesla Roadster на борту. Уже на следующий день Маск отметил, что Родстер покинул орбиту Земли и направляется к Поясу астероидов.

Из ныне существующих ракет-носителей Falcon Heavy является наиболее мощной на сегодняшний день. Ракета имеет три соединенных вместепервых ступени Falcon 9, у каждой из которых имеется 9 двигателей. В целом, ракета Falcon Heavy располагает 27 двигателями, что является наибольшей цифрой в истории космонавтики. На околоземную орбиту ракета может вывести 63,8 тонн полезной нагрузки. После ныне не работающей Saturn V ракета Falcon Heavy является первой действующей ракетой, способной доставить людей на Луну и Марс. В планах компании SpaceX - запуск частных космических полетов на лунную орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon. Запуск таких полетов планируется уже на конец 2018 года.

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