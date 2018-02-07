На Манхеттене построят дом из позолоченного кирпича

- 07.02.2018 16:28
На Манхеттене построят дом из позолоченного кирпича

В Нью-Йорке планируют построить необычный дом. Фасад этого здания будет создан с помощью кирпичей, покрытых вручную позолотой.

Собственно, строительные материалы для данного дома будут производиться в Испании, на фабрике Cerаmica La Covadonga.

Так, новый дом будет находиться на Манхеттене, в Нижнем Ист-Сайде. Так, это здание обещает стать первым постоенным вручную с использованием позолоченного кирпича. Авторы проекта и архитекторы отмечают, что цвет дома со временем может измениться - по мере того, как золотой плав будет окисляться под воздействием окружающей среды.

На нижних этажах дома из позолоченного кирпича будет располагаться спа-салон. Крышу используют в качестве террасы для проведения пикников.

Здание еще не было построено, однако, апартаменты уже могут приобрести все желающие. Стоимость помещений оценивакется от 965 тысяч до 6,5 миллионов долларов.

 

Платиновая Буковина

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