



Лекарство от ВИЧ на месяц блокирует вирус - 07.02.2018 15:28

Ученые создали лекарство, которое может на месяц заблокировать вирус иммунодефицита человека. Теперь носители ВИЧ могут обеспечить себе полноценную жизнь, без каких-то ограничений. Благодаря введению дозы нового препарата на месяц угнетается процесс размножения вируса, из-за чего в течение двух недель исключается возможность заражения.

Создателями революционного препарата стали вирусологи из Университета Небраски в Омахе, США. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в специализированном журнале Nature Communications.

Ученые модифицировали один из ныне существующих препаратов - долутегравир, создав тем самым промежуточное решение проблемы. Во время тестах на лабораторных животных удалось установить, что молекулы препарата в течение достаточно длительного времени угнетали размножение вируса в организме.

Предварительно были проведены опыты на обезъягнах, и результаты показывают - применение препарата не сказывается негативным образом на работе иммунной системы. Она работает нормально, без отклонений, и препарат не вызывает каких-либо побочных эффектов.

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