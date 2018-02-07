В Рідківцях - ДТП з постраждалими та загиблим

- 07.02.2018 15:11
В Рідківцях - ДТП з постраждалими та загиблим

Ще двоє осіб були госпіталізовані до чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

Вночі 6 лютого, рухаючись по автодорозі села Рідківці, 25-річний водій автомобіля «Мерседес» допустив зіткнення із легковиком «ВАЗ-2106» під керуванням 20-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП водій «ВАЗа» отримав політравму, а 25-річний пасажир легковика – струс мозку. Ще один пасажир даної автівки, 23-річний житель сусіднього села, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер у медичній установі.

За попередньою інформацією, водій іномарки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп рідківці, дтп буковина

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