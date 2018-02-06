



Укрзализныця в 2018 году дважды поднимет тарифы - 07.02.2018 12:16

В течение 2018 года планируется дважды проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки Укрзализныци. Повышение тарифов составит ориентировочно 10-12%, и первое подорожание ожидается уже в конце лета.

Как отмечает исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов, обращение в Мининфраструктуры касаемо индексации тарифов на пассажирские перевозки было направлено. Индексация ожидается во втором и третьем-четвертом кварталах 2018 года.

Примечательно, что тарифы на пассажирские перевозки Укрзализныци индексировались в последний раз в 2014 году.

Кравцов сообщил, что из-за этого между поездками на железнодорожном и автобусном транспорте в тарифах образовался серьезный дисбаланс.

В Укрзализныце предполагается разделение на два сегмента пассажирских перевозок. Так, социальный сегмент будет включать в себя плацкарты, региональные поезда, перевозки для пенсионеров, студентов и малообеспеченных категорий людей. Коммерческие перевозки будут осуществляться в вагонах СВ, в купе и более качественных поездах. Для второй категории предполагается существенный рост тарифов.

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