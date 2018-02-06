



США готовит очень жесткие санкции против КНДР - 07.02.2018 11:59

Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс, Америка планирует в ближайшее время объявить об ужесточении экономических санкций в отношении Северной Кореи.

Пенс отметил, что очередная серия санкций против КНДР обещает стать самой агрессивной и жесткой из всех ограничений, которые когда-либо применялись.

Кроме того, на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане Пенс будет присутсвовать как глава делегации США. Вполне вероятно, что вице-президент сможет провести на Олимпиаде-2018 переговоры с высокопоставленными чиновниками КНДР, как предположил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Вопрос о подобной встрече также был задан журналистами Пенсу во время его визита в Аляску. Пенс отметил, что в силу переговоров верит президент США Дональд Трамп. Между тем, для подобной встречи, как отметил вице-президент, США не является и никогда не будет инициатором.

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