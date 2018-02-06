С 9 февраля на карантин закрывают все школы в Черновцах
- 07.02.2018 11:32
Учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования в Черновцах будет приостановлен в период с 9 по 19 февраля, как заявил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк.
Решение о временном закрытии черновицких школ на карантин было связано с полученными результатами мониторинга посещения школ учениками - чтобы предупредить дальнейшее распространение заболевания ОРВИ, гриппом, чтобы локализовать эпидемический процесс и обеспечить в Черновцах стабильную эпидемическую ситуацию.
Отметим, накануне мэр Черновцов сообщил о том, что в 11-ти школах города будет приостановлен учебный процесс в связи с карантином по ОРВИ.
Напомним, школы закрывают на карантин в случае, если количество отсутствующих по причине болезни учеников достигает 20% от общего числа учащихся.
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