



14 февраля украинские ЗАГСы будут работать до 00:00 - 06.02.2018 17:07

Часть отделов государственной регистрации актов гражданского состояния 14 февраля, в День святого Валентина, будут работать до полуночи. Такое решение было принято в рамках акции "любовь вне времени" для для всех регионов Украины.

На сайте Министерства юстиции Украины будет опубликован перечень всех отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в Киеве и регионах, для которых было решено продлить время работы.

Это означает, что украинские пары смогут в День влюбленных зарегистрировать брак, а также подать заявление на регистрацию практически до последней минуты до полуночи. Работать отделы будут 14 февраля с 8:00 до 24:00.

14 февраля во всем мире празднуется День Святого Валентина. Этот праздник называют также Днем влюбленных, поскольку молодые люди и люди постарше в этот день решаются на смелые поступки - могут объясниться в своих реальных чувствах, сделать предложение руки и сердца. Нередко влюбленные празднуют свадьбы в этот день. В день Валентина принято радовать своих половинок сладостями и приятными подарками. Между тем, стоит отметить, что далеко не все оценивают романтику этого дня, поскольку видят только коммерческую составляющую Дня влюбленных. Интересно, что в Пакистане, к примеру, 14 февраля вовсе запрещено праздновать, так как считается, что этот праздник не согласован с учениями ислама.

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