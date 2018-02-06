До 2023 года в Украине модернизируют систему оповещения населения

- 06.02.2018 16:25
До 2023 года в Украине модернизируют систему оповещения населения

В Украине был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере модернизации существующей системы оповещения населения. Подписантами являются Министерство информационной плитики Украины, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а также операторы телекоммунаций - Киевстар, Vodafone, lifecell и Укртелеком.

Как сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, на сегодняшний день модернизация системы оповещения населения является одним из приоритетных вопросов. Дело в том, что существующая система уже достаточно давно устарела.

Положение об организации оповещения об угрозах чрезвычайных ситуаций было утверждено в прошлом году. Колнцепцию развития одобрили в начале 2018 года. Примечательно, что данная концепция предусматривает модернизацию системы оповещения в Украине, рассчитанную до 2023 года, в которой будут использованы самые современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Заместитель министра инфомрационной политики Украины Дмитрий Золотухин отметил, что ГСЧС проделала большую работу в данном вопросе, в частности, в плане согласования ряда технологических моментов с операторами мобильной связи, а также в ряде правовых аспектов. на сегодня, по словам Золотухина, можно отметить подписание меморандума понимания между мобильными операторами и государственными органами по вопросам безопасности, а именно, тех, в которых речь идет об оповещении населения страны о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

 

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Ключові слова: система оповещения населения, оповещение в случае чрезвычайной ситуации, оповещение о стихийном бедствии

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