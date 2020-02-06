



Интересные факты о столице Олимпиады-2018 - 06.02.2018 15:50

Зимние Олимпийские игры 2018 состоятся в Южной Корее, в городе Пхенчхан. Олимпиада пройдет в период с 9 по 25 февраля. Предлагаем вам ознакомиться с интересными фактами о столице нынешних Олимпийских игр.

Права на проведение Олимпиады Пхенчхан получил лишь с третьего раза. Стоит отметить, что город подавал заявки на проведение спортивных соревнований в 2010 и 2014 годах, которые приняли соответственно Ванкувер и Сочи.

Интересно, что Олимпийский стадион в Пхенчхане рассчитан на 35 тысяч зрителей. Это немногим меньше, чем количество населения города, которое составляет порядка 44 тысяч человек. Интересно, что минимальный билет на Олимпийские игры стартует за 17 долларов. Самые дорогие билеты стартуют от 1300 долларов и выше.

Климат в Пхенчхане характеризуется как континентальный - здесь средняя температура воздуха зимой составляет 10,3 градуса выше нуля, и порядка +24 градусов летом. При этом, в Южной Корее Пхенчхан является самым холодным городом, известным благодаря горнолыжному курорту с лыжным комплексом Альпензия, горнолыжным центром Йонпхен. Также имеется стадион Чунбон и биатлонный комплекс. Кроме того, в Пхенчхане имеются и природные красоты, среди которых - национальный парк Одесан, водопад Мечжи Пхокпхо, а также ущелье Кимдан. в парке Одесен имеется основная достопримечательность - основанный в 643 году буддистский храм Вольджонса.

До границы с Северной Кореи от Пхенчхана - всего 80 километров. При этом, желающие всего за 45 долларов могут отправиться на экскурсию до 4-километровой демилитаризованной зоны, которая находится на границе между Северной и Южной Кореями.

Разница во времени между Пхенчханом и Киевом составляет +7 часов. Это означает, что мы будем налюдать за большинством соревнований в раннее время, и окончатся они порядка 5-6 часов вечера.



В 2013 году Пхенчхан принимал Специальные Всемирные Зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие люди с ограниченными умственными способностями.

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