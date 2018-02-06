



В 2018 году зафиксирована 4 смерть от кори - 06.02.2018 15:25

Директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита сообщил, что в Украине умер еще один человек в результате заболевания корью.

Речь идет о подтвержденном от 5 февраля случае летального исхода от кори. От ословжнений, вызванных корью, в Ивано-Франковской области умерла 25-летняя женщина. Осложнения, подчеркнул Курпита, регистрируются у 7-11% больных корью, и только в одном случае на 900-1000 пациентов имеет место смертельный исход. Так, в Украине с начала года от осложенний, вызванных корью, погибло 4 человек, в том числе и двое детей.

Первые пять недель 2018 года ознаменовались 3554 заболевшими корью в Украине, среди которых - 1165 взрослых и 2389 детей. Наибольшее количество пациентов отмечено в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Так, ранее, 18 января исполняющая обазанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что с начала вспышки заболеваемости корью в Украине погибло 8 человек.

Корь является инфекционной болезнью, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - при тесных контактах, кашле. При этом, вирус продолжает жить в течение 2 часов на инфицированных поверхностях или в воздухе. Первые признаки заболевания корью схожи с симптомами обычной простуды - это повышение температуры тела, кашель, насморк. Сыпь на теле появляется примерно через неделю после начала заболевания, сначала на голове, а после переходит на верхнюю и нижнюю части туловища. Корь может вызвать различные осложнения, среди которых отит, пневмония, потеря зрения, а также поражение нервной системы (энцефалит).

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