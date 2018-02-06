Создан обезболивающий назальный спрей без привыкания

- 06.02.2018 14:46
Создан обезболивающий назальный спрей без привыкания

Лондонские ученые поделились интересным открытием - вместо опиоидных обезболивающих ими был разработан особый назальный спрей. Особенностью такого лекарства является тот факт, что обезболивающие препараты могут попадать сразу в мозг человека.

На сегодняшний день рецептурные обезболивающие средства при употреблении имеют некоторые проблемы, несмотря на то, что они направлены на быстрое устранение боли. дело в том, что к таким опиоидам пациенты быстро привыкают, в результате чего возникает опасность передозировки. Так, в Соединенных штатах Америки подобное привыкание вылилось в настоящую эпидемию и массу смертей. Избежать отрицательных последствий можно в том случае, если принимать природные опиоиды. Однако, и здесь есть недостаток - они слишком быстро разрушаются в печени.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона решили разобраться с данной проблемой, изменив подход к доставке в тело человека обезболивающих средств. Так был получен особый назальный спрей.

В спрее присутствуют наночастицы с опиоидом, которые через нос попадают прямо в мозг. Препарат был опробован на животных, и никаких побочных эффектов в плане привыкания не продемонстрировал. Вероятнее всего, испытания на людях предстоят уже в ближайшее время.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: назальный спрей, спрей для обезболивания, доставка обезболивающего в мозг

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