Елизавета II празднует 65-летие пребывания на престоле

- 06.02.2018 13:02
Елизавета II празднует 65-летие пребывания на престоле

Первым монархом Великобритании, празднующим 65-летие пребывания на престоле, стала королева Елизавета ІІ. Сегодня состоятся праздничные мероприятия по случают сапфирового юбилея пребывания королевы на троне.

Этот день Елизавета II предпочла провести в резиденции в Сандринхеме. Там для нее выступит оркестр Королевской артиллерии. Шесть пушек времен Первой мировой войны будут провезены по парку на 89 лошадях. После состоится артиллерийский салют в честь юбилея правления королевы.

Кроме того, специально по такому случаю монентый двор выпустил памятную монету, а Королевская почта представила специальную "сапфировую" почтовую марку.

Напомним, что вступление на престол королева Елизавета II предпочитает не праздновать громко, ведь она взошла на престол по причине смерти ее отца, короля Георга VI, который скончался 6 февраля 1952 года. Потому для королевы ее восхождение на трон стало траурным событием. Так, собственно церемония коронации Елизаветы II состоялась позднее, 2 июня 1953 года.

В прошлом году королева Великобритании отмечала еще один крупный юбилей - 20 ноября она вместе со своим супругом принцем Филиппом отмечала 70-летие со дня свадьбы. Так, Елизавета II стала первым в мире монархом, отметившим платиновую свадьбу.

Платиновая Буковина

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