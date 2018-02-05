



ВР приняла постановление об антибандеровском законе - 06.02.2018 12:37

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления о заявлении в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти, комиссии расследования преступлений против польского народа и других законодательных актов. Напомним, в Украине данный закон известен также как "антибандеровский".

242 народных депутата Украины поддержали законопроект №7553.

Решение Сейма об утверждении закона "о запрете бандеровской идеологии" Верховная Рада восприняла с разочарованием и глубоким беспокойством. Определение данного понятия в законе - спортное и предвзятое, благодаря чему открывается путь для манипуляций и усиления антиукраинских тенденций. В постановлении ВР отмечается, что польский закон выступает вразрез с содержанием и духом стратегического сотрудничества между Украиной и Польшей, а также принципами, согласованными в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года.

Напомним, 26 нваря 2018 года Сейм и Сенат Польши утвердили закон об Институте национальной памяти. Данный закон предусматривает запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Согласно закону, за заявления о пособничестве поляков националистам во время Второй мировой войны вводится уголовная ответственность.

Представители Министерства иностранных дел Польши отметили, что закон коснется только тех лиц, кто публичным образом и, невзирая на факты, отрицает преступления "колаборационистов нацистского режима".

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