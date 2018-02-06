На Головной скорая въехала в грузовик- 06.02.2018 10:03
В Черновцах произошло ДТП - во вторник, 6 февраля, на улице Головной автомобиль скорой помощи врезался в грузовое авто.
Авария произошла на улице Головной практически напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Т.Г.Шевченко.
О происшествии сообщил глава Инспекции по благоустройству Сергей Обшанский.
По словам Обшанского, авария незначительная, о пострадавших не сообщается. Однако на месте аварии имеются трудности с движением транспорта.
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