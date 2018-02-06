



На Головной скорая въехала в грузовик - 06.02.2018 10:03

В Черновцах произошло ДТП - во вторник, 6 февраля, на улице Головной автомобиль скорой помощи врезался в грузовое авто.

Авария произошла на улице Головной практически напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Т.Г.Шевченко.

О происшествии сообщил глава Инспекции по благоустройству Сергей Обшанский.

По словам Обшанского, авария незначительная, о пострадавших не сообщается. Однако на месте аварии имеются трудности с движением транспорта.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини