



6 февраля стартует регистрация на ЗНО 2018 - 06.02.2018 09:40

Сегодня, 6 февраля, в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании знаний, которая продлится до 19 марта.

У жителей оккупированных территорий, а также у участников АТО есть возможность зарегистрироваться позднее, в мае. Для того, чтобы пройти регистрацию, в обязательном порядке необходимо иметь паспорт - со свидетельством о рождении зарегистрироваться можно только в исключительных случаях.

Примерные прогнозы говорят о том, что в нынешнем году зарегистрируется для участия в ЗНО порядка 360 тысяч участников. По всем предметам, кроме иностранных языков, для поступления подойдут сертификаты ЗНО прошлого и позапрошлого годов.

Отметим, что тестирование по иностранным языкам будет проводиться по новой схеме. Так, участникам ЗНо но иностранным языкам необходимо будет сдать не только письменную часть задания, но и показать спои навыки понимания языка на слух.

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