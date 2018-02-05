6 февраля стартует регистрация на ЗНО 2018- 06.02.2018 09:40
Сегодня, 6 февраля, в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании знаний, которая продлится до 19 марта.
У жителей оккупированных территорий, а также у участников АТО есть возможность зарегистрироваться позднее, в мае. Для того, чтобы пройти регистрацию, в обязательном порядке необходимо иметь паспорт - со свидетельством о рождении зарегистрироваться можно только в исключительных случаях.
Примерные прогнозы говорят о том, что в нынешнем году зарегистрируется для участия в ЗНО порядка 360 тысяч участников. По всем предметам, кроме иностранных языков, для поступления подойдут сертификаты ЗНО прошлого и позапрошлого годов.
Отметим, что тестирование по иностранным языкам будет проводиться по новой схеме. Так, участникам ЗНо но иностранным языкам необходимо будет сдать не только письменную часть задания, но и показать спои навыки понимания языка на слух.
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