Черновицкий аэропорт назовут в честь Каденюка

- 05.02.2018 17:45
Черновицкий аэропорт назовут в честь Каденюка

По словам городского головы Черновцов Алексея Каспрука, поступило предложение назвать международный аэропорт "Черновцы" в честь выдающегося буковинца, первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

Каспрук отметил, что Леонид Константинович был бы против, если бы улицу любого космонавта переименовали бы в его честь. Так отметили его родные, с которыми мэр пообщался на похоронах в Киеве. Тем не менее, городской голова поддержал инициативу увековечить имя Каденюка. К слову, петицию о переименовании улицы Гагарина на улицу Каденюка недавно зарегистрировали.

Перед тем, как изменения вступят в силу, необходимо будет получить письменное соглашение от семьи и от трудового коллектива аэропорта. Также предстоит проведения общественных слушаний. Мэр выразил надежду, что ходатайства найдут поддержку, и спустя некоторое время решение будет утверждено.

Напомним, буковинец Леонид Каденюк, уроженец Хотинского района Черновицкой области (село Клишковцы) стал первым в истории Украины космонавтом. Он находился в составе миссии STS-87  на американском БТКК "Колумбия" с 19 ноября по 5 декабря 1997 года. В космосе Каденюк выполнял на трех видах растений совместный украинско-американский опыт.

Леонид Константинович ушел из жизни 31 января 2018 года, на 68-м году жизни. Ему внезапно стало плохо во время утренней пробежки в парке в Киеве. До приезда скорой он не дожил.

Платиновая Буковина, Черновцы

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