



В Черновцах школьник заболел гепатитом А - 05.02.2018 16:44

Черновицкий лабораторный центра Министерства здравоохранения Украины получил 5 февраля сообщение о том, что в Черновцах гепатитом заболел ученик школы №6. В нынешнем году - это первый случай заболевания в Черновицкой области. Устанавливается причина заражения

Причину заражения сейчас устанавливают. Определяется этиология заболевания, как отметил завотдела ГУ Черновицкий лабораторный центр Минздрава Украины Юрий Падурару. Вирус гепатита А в организм человека, как правило, поппадает через рот, либо через грязные руки, если речь идет о ребенке.

Как отмечается, на Буковине последний раз вспышка заболевания вирусным гепатитом А была зафиксирована в 2007 году. Тогда было зарегистрировано 187 пациентов.

В 2017 году было зафиксировано 11 случаев заболевания вирусным гепатитом А в Черновицкой области, в том числе и у 2 детей. Так, в Черновцах заболело 5 человек, 2 пациента - в Кицманском районе, 3 и 1 - в Сокирянском и Сторожинецком районах соответственно.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини