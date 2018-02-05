Черновицкий лабораторный центра Министерства здравоохранения Украины получил 5 февраля сообщение о том, что в Черновцах гепатитом заболел ученик школы №6. В нынешнем году - это первый случай заболевания в Черновицкой области. Устанавливается причина заражения
Причину заражения сейчас устанавливают. Определяется этиология заболевания, как отметил завотдела ГУ Черновицкий лабораторный центр Минздрава Украины Юрий Падурару. Вирус гепатита А в организм человека, как правило, поппадает через рот, либо через грязные руки, если речь идет о ребенке.
Как отмечается, на Буковине последний раз вспышка заболевания вирусным гепатитом А была зафиксирована в 2007 году. Тогда было зарегистрировано 187 пациентов.
В 2017 году было зафиксировано 11 случаев заболевания вирусным гепатитом А в Черновицкой области, в том числе и у 2 детей. Так, в Черновцах заболело 5 человек, 2 пациента - в Кицманском районе, 3 и 1 - в Сокирянском и Сторожинецком районах соответственно.
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