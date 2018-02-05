



Китай оснастит субмарины искусственным интеллектом - 05.02.2018 16:39

Китай планирует модернизировать компьютерные системы своих атомных подводных лодок. Как сообщают задействованные в проекте лица, модернизация предполагает использование искусственного интеллекта.

С помощью систем искусственного интеллекта предполагается снизить нагрузку на командующих офицеров. При постоянной работе под водой в условиях ограниченного пространства нагрузка постоянно растет. Так, ИИ планируют применять для анализа сигналов, которые собирает сонар, для дальнейшего принятия решений.

На атомных подводных лодках системы искусственного интеллекта будут анализировать пласт информации, полученной от сенсоров в прибрежных водах, от сенсорова подлодок, а также введенных солдатами данных.

Командующий субмарины на основании предоставляемых системой ИИ данных будет оценивать ситуацию, с учетом температуры воды и ее солености, так как они оказывают влияние на время работы сонара. Все это позволит ускорить процесс обнаружения противников в подводном пространстве. Предполагается, что искуственный интеллект будет предлагать свои маневры, оценивать риски и преимущества тех или иных маневров под водой.

Наряду с нововведениями, Китай не планирует сокращать количество персонала на подводных лодках.

Как отмечают эксперты из США, такая модернизация может поставить под сомнение господство Соединенных штатов под водой.

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