Крадій на Сторожинеччинінаніс збитків на 9 тис грн
- 05.02.2018 16:05
2 лютого до поліції звернувся 30-річний чернівчанин, повідомивши про крадіжку на території свого господарства у селі Снячів на Сторожинеччині.
Оглянувши місце події, правоохоронці встановили, що невідомий потрапив у сарайне приміщення, пошкодивши вхідні двері. Зловмисник викрав сільськогосподарську техніку, свійських птахів та рогату худобу, завдавши заявнику збитків вартістю майже 9 тисяч гривень.
Професійно спрацювавши, поліцейські по гарячих слідах встановили двох осіб, котрі вчинили дане правопорушення. Ними виявились місцеві мешканці 33 та 40 років, котрі проживали неподалік від подвір’я потерпілого. Один з них вже «відвідував» лаву підсудних за скоєння ряду правопорушень.
На території господарства власник не проживав, адже використовував його для ведення тваринництва та іншої сільськогосподарської діяльності. Саме це й наштовхнуло чоловіків на думку нажитися за чужий рахунок.
Вчинивши протиправний задум, спільники одразу вирішили знайти покупця для декількох ягниць. Але правоохоронці розшукали горе-крадіїв, перш ніж останні здійснили бажане. Свою провину зловмисники одразу визнали.
Поліцейські вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
Черновицкий аэропорт назовут в честь КаденюкаПо словам городского головы Черновцов Алексея Каспрука, поступило предложение назвать международный аэропорт "Черновцы" в честь выдающегося буковинца, первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
- 05.02.2018 17:45
Китай оснастит субмарины искусственным интеллектомКитай планирует модернизировать компьютерные системы своих атомных подводных лодок. Как сообщают задействованные в проекте лица, модернизация предполагает использование искусственного интеллекта.
- 05.02.2018 16:39
На Новоселиччині чоловік обікрав хвору односельчанкуДо Новоселицького відділення поліції звернулася 75-річна жителька села Стальнівці. Жінка повідомила, що невідома особа з її будинку викрала речі домашнього вжитку на загальну суму близько 8 тисяч гривень.
- 05.02.2018 14:46
Украинцам будут выдавать новые пенсионные удостоверенияУправления Пенсионного фонда в Украине будут постепенно ликвидировать. Вместо них планируется открывать агентские пункты, которые будут размещаться в отделениях почты, в банках, учреждениях и на предприятиях.
- 05.02.2018 14:23
8-9 февраля синоптики прогнозируют потеплениеПогода в Украине в течение первой половины недели будет сохранять морозный характер. Плавное потепление начнется уже в пятницы, и ближе к концу выходных станет несколько теплее, как сообщает синоптик Наталья Диденко.
- 05.02.2018 14:10
Колонизаторы Марса будут генетически модифицированнымиОзоновый слой позволяет защитить Землю и ее обитателей от пагубного влияния солнечной радиации. Отсутствие такого защитного слоя у Марса создает еще больше сложностей в вопросах колонизации Красной планеты
- 05.02.2018 12:41
Объявлен тендер на ремонт трассы Черновцы-ЖитомирДля выполнения текущего среднего ремонта части автомобильной трассы Черновцы-Житомир службы автомобильных дорог в Черновицкой области объявила тендер. В онлайн-системе государственных закупок Prozorro
- 05.02.2018 12:03