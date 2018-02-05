



Крадій на Сторожинеччинінаніс збитків на 9 тис грн - 05.02.2018 16:05

2 лютого до поліції звернувся 30-річний чернівчанин, повідомивши про крадіжку на території свого господарства у селі Снячів на Сторожинеччині.

Оглянувши місце події, правоохоронці встановили, що невідомий потрапив у сарайне приміщення, пошкодивши вхідні двері. Зловмисник викрав сільськогосподарську техніку, свійських птахів та рогату худобу, завдавши заявнику збитків вартістю майже 9 тисяч гривень.

Професійно спрацювавши, поліцейські по гарячих слідах встановили двох осіб, котрі вчинили дане правопорушення. Ними виявились місцеві мешканці 33 та 40 років, котрі проживали неподалік від подвір’я потерпілого. Один з них вже «відвідував» лаву підсудних за скоєння ряду правопорушень.

На території господарства власник не проживав, адже використовував його для ведення тваринництва та іншої сільськогосподарської діяльності. Саме це й наштовхнуло чоловіків на думку нажитися за чужий рахунок.

Вчинивши протиправний задум, спільники одразу вирішили знайти покупця для декількох ягниць. Але правоохоронці розшукали горе-крадіїв, перш ніж останні здійснили бажане. Свою провину зловмисники одразу визнали.

Поліцейські вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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