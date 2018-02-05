



На вихідні на Буковині сталось три ДТП з постраждалими - 05.02.2018 15:42

У ніч з п’ятниці на суботу внаслідок наїзду автомобіля постраждав 19-річний житель села Іванівців Кельменецького району. За попередньою інформацією, парубок ішов по узбіччю, коли його зачепила автівка, що проїжджала повз. Водій з місця пригоди втік. Із закритим переломом гомілки потерпілого було госпіталізовано до районної лікарні.

Уже невдовзі оперативники Кельменецького відділу поліції встановили автомобіль, причетний до наїзду на пішохода, а відтак і самого водія – 33-річного жителя сусіднього села. Автомобіль «Мерседес» на іноземній реєстрації з ознаками ДТП поліцейські вилучили для проведення експертиз.

У суботу близько полудня у селі Рідківцях Новоселицького району сталося зіткнення легковика «Део Ланос» із двома мікроавтобусами. Працівники поліції встановили: рухаючись на автомобілі однієї із чернівецьких служб таксі, 53-річний житель району не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там легковик зачепив «Мерседес Спринтер», а потім в’їхав у мікроавтобус «Опель Віваро», якого «Мерседес» тягнув на буксирі.

У результаті зіткнення 52-річний водій «Опеля» отримав струс головного мозку і травми голови. У водія «Део» лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій органів черевної порожнини та алкогольну інтоксикацію. Обох потерпілих госпіталізовано.

Увечері цього ж дня поліцейські зафіксували дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими і в Чернівцях по вулиці Головній. Керуючи автомобілем «Рено» на іноземній реєстрації, 60-річний чернівчанин не впорався з керуванням і допустив наїзд на 69-річну жінку-пішохода. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку потерпілу доставлено до лікарні.

За фактами вказаних дорожньо-транспортних пригод слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування обставин автопригод призначено низку експертиз. Тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини