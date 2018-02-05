



На Новоселиччині чоловік обікрав хвору односельчанку - 05.02.2018 14:46

До Новоселицького відділення поліції звернулася 75-річна жителька села Стальнівці. Жінка повідомила, що невідома особа з її будинку викрала речі домашнього вжитку на загальну суму близько 8 тисяч гривень.

На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що в день крадіжки потерпіла хворіла та перебувала в лікарні. Зловмисник і скористався цим моментом. Зламавши вхідні двері, крадій проник до будинку та вчинив крадіжку.

Оперативники розпочали пошуки зловмисника і викраденого майна. Поліцейські обстежили прилеглу територію та провели опитування місцевого населення. Отримана інформація та зібрані докази на місці злочину вказувало на те, що зловмиснику було відомо про те, що потерпіла в лікарні.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронцям вдалося спіймати крадія. Ним виявився 64-річний односельчанин заявниці. Останній вже був відомий правоохоронцям як особа, яка веде антигромадський спосіб життя.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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