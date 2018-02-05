



Украинцам будут выдавать новые пенсионные удостоверения - 05.02.2018 14:23

Управления Пенсионного фонда в Украине будут постепенно ликвидировать. Вместо них планируется открывать агентские пункты, которые будут размещаться в отделениях почты, в банках, учреждениях и на предприятиях. Так, если на настоящий момент в городе или районе может быть одно, то пунктов может быть для удобства несколько, и люди смогут оформлять либо переоформлять пенсии в том, которое территориально будет ближе.

Данные изменения предусмотрены Стратегией модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года, утвержденной Кабинетом министров.

В 2017 году по Украине уже были открыты порядка 500 агентских пунктов Пенсионного фонда, и в настоящее время мероприятия по модернизации структуры ПФ осуществляются в Черкасской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской и Херсонской областях. В нынешнем году планируется открытие еще 500 пунктов.

Кроме того, отмечается, что Пенсионный фонд переходит к использованию электронного оборота документов. Это означает, что теперь гражданам Украины нет неоходимости обращаться по месту регистрации - можно будет обратитьься в любое управление либо агентский пункт, который будет ближе и удобнее для гражданина.

Также пенсионные удостоверения в Украине будут выдаваться по новому образцу - они будут представлены в формате пластиковых карт наподобие банковских. Новое пенсионное удостоверение может функционировать как платежная банковская карта. В удостоверении будет присутствовать вся необходимая информация о пенсионном деле, в том числе номер дела, все необходимые реквизиты, информация о предоставляемых льготах и правах на участие в различных социальных программах.

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