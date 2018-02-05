8-9 февраля синоптики прогнозируют потепление

- 05.02.2018 14:10
8-9 февраля синоптики прогнозируют потепление

Погода в Украине в течение первой половины недели будет сохранять морозный характер. Плавное потепление начнется уже в пятницы, и ближе к концу выходных станет несколько теплее, как сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, резкое похолодание продлится недолго - всего несколько дней До -4... -9 градусов ожидается в ночное время на западе Украины, а также в северных областях. Местами столбики термометров могут опускаться до отметки -10... -14 градусов.

Несколько теплее будет в центре Украины и на юге. В дневное время в этих регионах температура будет плюсовой. На юге возможны осадки в виде снега, на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

С Аппенинского полуострова в Украину 8-9 февраля перекочует циклон, в связи с чем в пятницу возможны очередные ухудшения погоды. Между тем, циклон обещает принести в Украину потепление.

 

Платиновая Буковина

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