Погода в Украине в течение первой половины недели будет сохранять морозный характер. Плавное потепление начнется уже в пятницы, и ближе к концу выходных станет несколько теплее, как сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, резкое похолодание продлится недолго - всего несколько дней До -4... -9 градусов ожидается в ночное время на западе Украины, а также в северных областях. Местами столбики термометров могут опускаться до отметки -10... -14 градусов.
Несколько теплее будет в центре Украины и на юге. В дневное время в этих регионах температура будет плюсовой. На юге возможны осадки в виде снега, на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
С Аппенинского полуострова в Украину 8-9 февраля перекочует циклон, в связи с чем в пятницу возможны очередные ухудшения погоды. Между тем, циклон обещает принести в Украину потепление.
Черновицкий аэропорт назовут в честь КаденюкаПо словам городского головы Черновцов Алексея Каспрука, поступило предложение назвать международный аэропорт "Черновцы" в честь выдающегося буковинца, первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
- 05.02.2018 17:45
Китай оснастит субмарины искусственным интеллектомКитай планирует модернизировать компьютерные системы своих атомных подводных лодок. Как сообщают задействованные в проекте лица, модернизация предполагает использование искусственного интеллекта.
- 05.02.2018 16:39
На Новоселиччині чоловік обікрав хвору односельчанкуДо Новоселицького відділення поліції звернулася 75-річна жителька села Стальнівці. Жінка повідомила, що невідома особа з її будинку викрала речі домашнього вжитку на загальну суму близько 8 тисяч гривень.
- 05.02.2018 14:46
Украинцам будут выдавать новые пенсионные удостоверенияУправления Пенсионного фонда в Украине будут постепенно ликвидировать. Вместо них планируется открывать агентские пункты, которые будут размещаться в отделениях почты, в банках, учреждениях и на предприятиях.
- 05.02.2018 14:23
Колонизаторы Марса будут генетически модифицированнымиОзоновый слой позволяет защитить Землю и ее обитателей от пагубного влияния солнечной радиации. Отсутствие такого защитного слоя у Марса создает еще больше сложностей в вопросах колонизации Красной планеты
- 05.02.2018 12:41
Объявлен тендер на ремонт трассы Черновцы-ЖитомирДля выполнения текущего среднего ремонта части автомобильной трассы Черновцы-Житомир службы автомобильных дорог в Черновицкой области объявила тендер. В онлайн-системе государственных закупок Prozorro
- 05.02.2018 12:03