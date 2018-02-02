



Объявлен тендер на ремонт трассы Черновцы-Житомир - 05.02.2018 12:03

Для выполнения текущего среднего ремонта части автомобильной трассы Черновцы-Житомир службы автомобильных дорог в Черновицкой области объявила тендер. В онлайн-системе государственных закупок Prozorro указано соответствующее сообщение.

Служба автодорог 5 февраля сообщила о старте тендера на выполнение ремонта дороги на участке трассы Черновцы-Житомир на участке трассы км 331+542 - км 335+570.

Ожидаемая стоимость выполнения работ составляет 67 миллирнов 887 тысяч 927 гривен.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что на ремонт дороги Житомир-Черновцы правительство Украиины планирует выделить 400 миллионов гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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