МИД Украины призывает к усилению давления на РФ

- 05.02.2018 11:02
МИД Украины призывает к усилению давления на РФ

Министерство иностранных дел Украины обращается к мировому сообществу и международным партнером с просьбой оказать на РФ усиленное давление. Это необходимо для соблюдения Минских соглашений российской стороной, а также для прекращения нарушения перемирия на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь Минстерства Марьяна Беца.

Таким образом представитель МИДа Украины отреагировала на сводку штаба антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки.  Отмечается, что за прошелшие сутки в зоне АТО в результате обстрелов, совершаемых боевиками, на Донбассе был травмирован один украинский военный, и еще двое получили ранения.

Беца на своей странице в Twitter призвала международных партнеров усилитиь давление на РФ для соблюдения этой страной Минских договоренностей и норм международного права.

Платиновая Буковина

Ключові слова: обстрелы в зоне АТО, международное давление на рф, ситуация на донбассе, МИД Украины

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Спортивный арбитраж оправдал 13 российских спортсменов Спортивный арбитражный суд оправдал 13 российских спортсменов и двоих тренеров. Между тем, на Олимпийские игры в Пхенчхане приглашения они не получат.
- 05.02.2018 11:48
В Черновцах провели автопробег на иностранных номерах В Черновцах в воскресенье, 4 февраля, состоялся автопробег, в котором приняли участие владельцы авто на иностранной регистрации.
- 05.02.2018 11:15
Непогода обесточила более 100 населенных пунктов Украины В трех областях Украины в результате непогоды без электричества оказались больше сотни населенных пунктов. Как сообщают в Государственной службе
- 05.02.2018 09:50
Податкова про добові на відрядження До оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування
- 05.02.2018 09:39
День закоханих в ресторані Grand Aristocrate Проведіть незабутній вечір у День закоханих в ресторані Grand Aristocrate!
- 03.02.2018 15:05
Ресторан Графская усадьба в Черновцах. Фото Ресторан «Графская усадьба» в Черновцах - это уголок изысканной Франции, где удивительным образом сочетаются роскошная легкость французским стиля
- 03.02.2018 10:56
Сколько буковинцев переболело корью В Черновцах в период с 1 января 2017 года по 31 января 2018 года было зарегистрировано 734 случая заболевания корью. Большинство пациентов - дети, число которы
- 02.02.2018 16:38
Чернівецька поліція затримала серійного крадія До вчинення злочинів зловмисник не готувався, а просто навмання вибирав магазин та вибирав момент коли можна вчинити крадіжку.
- 02.02.2018 15:46
Почему полезно переводить будильник Специальные устройства позволяют эффективнее использовать время для сна - гаджет подскажет лучшее время для отхода ко сну, а умный будил
- 02.02.2018 15:25
У берегов Ливии утонули 90 мигрантов Недалеко от побережья Ливии в Средиземном море потерпело крушение судно с мигрантами. Как сообщают в Международной организации по вопросам миграции, утонули 90 человек
- 02.02.2018 14:11

Всі новини