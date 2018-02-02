



МИД Украины призывает к усилению давления на РФ - 05.02.2018 11:02

Министерство иностранных дел Украины обращается к мировому сообществу и международным партнером с просьбой оказать на РФ усиленное давление. Это необходимо для соблюдения Минских соглашений российской стороной, а также для прекращения нарушения перемирия на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь Минстерства Марьяна Беца.

Таким образом представитель МИДа Украины отреагировала на сводку штаба антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки. Отмечается, что за прошелшие сутки в зоне АТО в результате обстрелов, совершаемых боевиками, на Донбассе был травмирован один украинский военный, и еще двое получили ранения.

Беца на своей странице в Twitter призвала международных партнеров усилитиь давление на РФ для соблюдения этой страной Минских договоренностей и норм международного права.

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