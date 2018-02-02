МИД Украины призывает к усилению давления на РФ- 05.02.2018 11:02
Министерство иностранных дел Украины обращается к мировому сообществу и международным партнером с просьбой оказать на РФ усиленное давление. Это необходимо для соблюдения Минских соглашений российской стороной, а также для прекращения нарушения перемирия на Донбассе.
Об этом заявила пресс-секретарь Минстерства Марьяна Беца.
Таким образом представитель МИДа Украины отреагировала на сводку штаба антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки. Отмечается, что за прошелшие сутки в зоне АТО в результате обстрелов, совершаемых боевиками, на Донбассе был травмирован один украинский военный, и еще двое получили ранения.
Беца на своей странице в Twitter призвала международных партнеров усилитиь давление на РФ для соблюдения этой страной Минских договоренностей и норм международного права.
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