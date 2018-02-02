



Непогода обесточила более 100 населенных пунктов Украины - 05.02.2018 09:50

В трех областях Украины в результате непогоды без электричества оказались больше сотни населенных пунктов. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 112 населенных пока еще остаются обесточенными.

Так, без электричества во Львовской области находятся 95 населенных пунктов, 15 - в Закарпатской и еще 2 - в Ровенской. Бригады облэнерго привлечены к работам по восстановлению электроснабжения.

Между тем, спасатели сообщают о лавинной опасности в горах в западных областях. В горах Ивано-Франковской, Львовской областей и высокогорье Закарпатской области отмечается значительная снеголавинная опасность - 3 уровня, в связи со снегопадами и метелями.

Так, накануне представители Украинского гидрометцента сообщали о резком снижении температуры 5 февраля. В течение суток в среднем ожидается похолодание до -4... -9 градусов. В западных областях ожидается небольшой снег. Остальные территории Украины обойдутся без существенных осадков.

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