



Податкова про добові на відрядження - 05.02.2018 09:39

До оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день. Така норма передбачена пп. «а» пп. 170.9.1 п.170.9 Податкового кодексу України.

Оскільки з 01 січня 2018 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 3723 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»), - максимальний розмір неоподатковуваних добових у 2018 році становить не більш ніж 372,30 грн за добу (3723,00 х 0,1), а для відрядження за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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