



Чернівецька поліція затримала серійного крадія - 02.02.2018 15:46

До вчинення злочинів зловмисник не готувався, а просто навмання вибирав магазин та вибирав момент коли можна вчинити крадіжку.

Поліцейські Чернівецького відділу поліції спільно з Шевченківським відділенням поліції під час відпрацювання території обласного центру задокументували злочинну діяльність 33-річного чернівчанина.

Крадій вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Звільнившись з місць позбавлення волі, зловмисник не став на шлях виправлення та продовжив свої злочинні діяння.

Наприкінці грудня, гуляючи вулицями обласного центру, крадій зайшов до магазину побутової хімії. Впевнившись в тому, що продавці за ним не спостерігають, зловмисник викрав парфуми. Відразу після крадіжки, чоловік продав викрадене майно за безцінь пересічним громадянам.

В подальшому коли в крадія гроші закінчились, він вирішив знову таким чином «заробити». Того ж місяця, вночі порушник з фасаду одного із магазинів міста викрав камери відео спостереження. Вже на наступний день він продав на одному із ринків.

На початку нового року, зловмисник знову вчинив крадіжку. Гуляючи по одному із торгових центрів Чернівців, він з магазину викрав різні речі. Продав викрадене за аналогічною схемою – пересічним громадянам на вулиці.

Слідчими відкриті кримінальні провадження, за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Зловмиснику оголошені підозри у вчиненні злочинів. Його арештовано та поміщено до установи виконання покарань.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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