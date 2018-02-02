Почему полезно переводить будильник

- 02.02.2018 15:25
Почему полезно переводить будильник

Специальные устройства позволяют эффективнее использовать время для сна - гаджет подскажет лучшее время для отхода ко сну, а умный будильник сработает, когда человек будет находиться в фазе неглубокого сна. Благодаря достаточному сну и правильному пробуждению человек в течение дня будет более бодрым, обеспечивается хорошее настроение и продуктивность в работе.

Привычка ставить несколько будильников с небольшим интервалом времени, как выяснилось, оказалась даже полезной, ведь такой техникой сейчас пользуются многие. При этом, израильские специалисты рекомендуют отказаться от мелодии, применив к будильнику вибросигнал.

Так, специалисты уверены - всю пользу полноценного сна в течение 8 часов можно свести к минимуму, если человек слишком резко пробуждается. Чтобы это доказать, был проведен эксперимент при участии 60 добровольцев, ранее никогда не имевших проблем со сном. Волонтерам на руку прикрепили специальный датчик, который позволял фиксировать время сна. Участники эксперимента ложились спать в привычное для них время. Если в первый день эксперимента они все спали в среднем по 8 часов, то на второй день участников будили спомощью телефонного звонка каждые 1,5 часа. При этом, после каждого пробуждения нужно было бодрствовать в течение 15 минут.

Утром после первого и второго дня эксперимента добровольцы сдавали компьютерный тест, а также заполняли анкету, в которой рассказывали о своем самочувствии. О чувстве усталости после второго дня заявили 40% волонтеров. Кроме того в 4 раза также увеличилось количество неверных ответов в компьютерном тесте.

Проблемы со сном и его нехватка, как утверждают ученые, ведут к ухудшению самочувствия, а также к подавленному психоэмоциональному состоянию. Из-за резких пробуждений работоспособность человека также снизится. Человек после резкого пробуждения испытывает стресс, потому даже после полноценного сна в течение 8 часов можно свести к нулю всю пользу. Оптимальное решение - поставить несколько будильников с интервалом в 5-10 минут, а мелодию сменить на вибросигнал. Таким образом, можно будет отдохнуть еще немного после первого сигнала будильника и подготовиться к пробуждению.

Платиновая Буковина

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