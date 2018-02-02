



У берегов Ливии утонули 90 мигрантов - 02.02.2018 14:11

Недалеко от побережья Ливии в Средиземном море потерпело крушение судно с мигрантами. Как сообщают в Международной организации по вопросам миграции, утонули 90 человек.

Удаслось спастись троим, которые поделились, что большая часть из погибших была мигрантами из пакистана.

Спикер МОМ Оливия Хидон сообщила, что в районе ливийского города Зувара к берегу прибило тела двух ливийцев и восьми пакистанцев. В последнее время, как отмечают представители Международной организации по вопросам миграции, увеличилось количество пакистанцев, которые пытаютяс через Ливию попасть в европейские страны.

Также сообщается, что в 2016 году количество мигрантов, прибывших по Средиземному морю в Италию, составило 180 тысяч, то в прошлом году их количество несколько сократилось и составило 119 тысяч человек.

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