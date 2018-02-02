Рекомендации для регистрации на ЗНО-2018

- 02.02.2018 13:37
Рекомендации для регистрации на ЗНО-2018

Вскоре все желающие смогут зарегистрироваться для участия в тестировании 2018. Так, Украинский центр оценивания качества образования даже выпустил специальные рекомендации для регистрации. Информация присутствует в разделе "Участникам/Процедура регистрации" на сайте УЦОКО.

Отметим, что разные категории участников тестирования в этом году будут регистрироваться по-разному.  В связи с этим было решено разделить на две группы советы по регистрации. Речь идет о тех участниках, которые будут или не будут сдавать государственную итоговую аттестацию в формате ЗНО.

Напомним, что для участия в ЗНО регистрация стартует 6 февраля и продлится до 19 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 2 апреля на сайте УЦОКО или региональных центров оценивания качества образования. С 22 мая по 13 июня пройдет основная сессия тестирования.

Согласно правилам поступления в 2018 году от Министерства образования и науки Украины, был установлен типовый список предметов на конкурсные предложения, где имеются места для обучения на бюджете. То есть, два предмета - фиксированные, их нужно сдавать в обязательном порядке, а третий абитуриенту нужно будет выбрать из двух предложенных. Каждый вуз на собственном сайте до 31 декабря 2017 года должен был опубликовать точный список предметов, нужных для поступления на те или иные специальности.

Всего доступно 11 предметов ЗНО, из которых абитуриент максимально может выбрать только 4, но не менее 3, по которым будет выставлена государственная итоговая аттестация. Четвертый предмет ЗНО сдается на выбор.

Украинский язык и литература - обязательный предмет ЗНО для всех участников. Второй предмет - это на выбор математика либо история Украины. Третий и четвертый выбираются из остальных предлженных вариантов.

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