Сурок предсказал раннюю весну в Украине

- 02.02.2018 12:50
Сурок предсказал раннюю весну в Украине

Для Канады и США день сурка является традиционным народным праздником, который отмечается 2 февраля. В Украине также с недавних пор отмечается День сурка. Так, в этот день можно предугадать скорый приход весны или затяжную зиму по поведению сурка, который выбирается из своей норки.

Иак, в нынешнем году свой прогноз уже дал харьковский сурок Тимка. Будили сурка на биостанции Харьковского национального университета имени В. Каразина. Так как погода была облачной, Тимка своей тени не увидел, потому можно сказать, что весна в нынешнем году обещает быть ранней и очень теплой. Надзиратель, профессор биологического факультета ХНУ имени В. Краазина Виктор Токарский истолковал поведение сурка так - весна будет теплой и наступит через шесть недель.

Интересно, что Тимке задали необычный для него вопрос - существует ли жизнь на Марсе. Дважды он ответил отрицательно, и один раз отметил, что она там есть.  Нынешний сурок - Тика Третий, который доводится сыном предшественнику, Тимке второму, который уже "на пенсии" и не делает прогнозов.

В украинской традиции считается, что после зимней спячки сурки просыпаются 14 марта, на праздник Явдохи. Сурок выходит на свет и трижды свистит. После он ложится на другой бочок и спокойно спит дальше, вплоть до праздника Благовещеня.

Предсказателей весны в Украине два - Тимка из биостанции ХНУ имени В. Каразина, в селе Гайдары, а также Мишка, который живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре с 2009 года.

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