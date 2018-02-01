



ВСУ получат крылатые ракеты в 2018-2018 году - 02.02.2018 12:08

Ориентировочно в конце 2018 - в начале 2019 года на вооружении украинской армии появится крылатая ракета, как сообщил секретарь Совета нацональной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Государственные испытания крылатой ракеты с последующим приемом на вооружение состоятся в конце нынешнего либо в начале следующего года. Также, по словам Турчинова, по качеству украинские ракеты и ракетные комплексы значительно превосходят российские, и в них более заинтересованы партнеры из-за рубежа.

К слову, первые успешные испытания украинской крылатой ракеты были проведены 30 января.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что на вооружении Вооруженных сил Украины после подписания Будапештского меморандума 1994 года, в котором участвовали США, Великобритания, Украина и РФ, не осталось ни одной крылатой ракеты.

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