ВСУ получат крылатые ракеты в 2018-2018 году

- 02.02.2018 12:08
ВСУ получат крылатые ракеты в 2018-2018 году

Ориентировочно в конце 2018 - в начале 2019 года на вооружении украинской армии появится крылатая ракета, как сообщил секретарь Совета нацональной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Государственные испытания крылатой ракеты с последующим приемом на вооружение состоятся в конце нынешнего либо в начале следующего года. Также, по словам Турчинова, по качеству украинские ракеты и ракетные комплексы значительно превосходят российские, и в них более заинтересованы партнеры из-за рубежа.

К слову, первые успешные испытания украинской крылатой ракеты были проведены 30 января.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что на вооружении Вооруженных сил Украины после подписания Будапештского меморандума 1994 года, в котором участвовали США, Великобритания, Украина и РФ, не осталось ни одной крылатой ракеты.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: украинские крылатые ракеты, ракеты украина, всу

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Шторм Феха заблокировал около 600 туристов в Новой Зеландии На Новую Зеландию обрушился тропический шторм, в связи с которым правительство страны объявило чрезвычайное положение.
- 02.02.2018 12:32
В Черновцах отремонтируют здание ботсада ЧНУ В Черновцах планируется проведение ремонта здания Ботанического сада ЧНУ. Всего на ремонтные
- 02.02.2018 11:25
Про подачу декларації на спадщину До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід
- 02.02.2018 11:16
Поліція застерігає: не відчиняйте двері стороннім особам Поліцейські застерігають жителів області не відчиняти двері стороннім особам. У разі виявлення підозрілих осіб
- 02.02.2018 10:45
Поліція знайшла зловмисників після продажу викраденого 31 січня до Глибоцького відділення поліції звернувся 55-річний мешканець обласного центру. Чоловік повідомив, що
- 01.02.2018 16:48
Почему переселенцев могут лишить выплат Автоматизированная система Аркан ставит под серьезную угрозу социальные выплаты переселенцев Донбасса. Специалисты утверждают - поскольку данные из системы поступают непланомерно
- 01.02.2018 16:26
В АТО погиб военный из Сторожинца Во время обстрелов на Светлодарской дуге в четверг, 1 февраля, в зоне АТО погиб военнослужащий с Буковины Ярослав Коза
- 01.02.2018 16:13
Неповнолітній буковинець скоїв смертельне ДТП Працівники поліції з’ясовують обставини трагічної ДТП. Підлітку загрожує до 8 років позбавлення волі.
- 01.02.2018 15:59
Варианты конца света в 2018 году Прогнозы о конце света в 2012 году не оправдали себя, и выяснилось, что в день обещанного апокалипсиса 21 декабря просто-напросто завершился очередной цикл по календарю майя, которые не успели в свое время написать календарь дальше.
- 01.02.2018 14:03
4G в Украине обещают запустить весной-2018 Запуск связи четвертого поколения 4G в Украине ожидается весной нынешнего года.
- 01.02.2018 13:43

Всі новини