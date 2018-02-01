



Поліція застерігає: не відчиняйте двері стороннім особам - 02.02.2018 10:45

Поліцейські застерігають жителів області не відчиняти двері стороннім особам. У разі виявлення підозрілих осіб на території вашого господарства або оселі, телефонуйте на «спецлінію 102».

Зловмисники користуються будь-якою нагодою та вигадують безліч способів, щоб отримати бажане. Саме такий випадок стався 31 січня у селі Дністрівка Кельменецького району. Про двох зловмисниць поліцію повідомила 76-річна місцева жителька.

Двох жінок ромської національності віком до 25 років заявниця помітила на території свого подвір’я, коли колола дрова. Непрохані гості одразу пояснили господарці, що вони заблукали і почали розпитувати пенсіонерку як їм доїхати до міста Хотина. Почувши поради, якнайскоріше дістатися до районного центру, жінки подякували та квапливо покинули двір заявниці. Невдовзі пенсіонерка виявила, що з її сумки, яка знаходилась у коридорі будинку, зникла готівка у сумі 3 тисячі гривень.

Зловмисниці нишком «завітали» до оселі потерпілої в той момент, коли жінка займалася побутовими справами на своєму подвір’ї. За допомогою ключа, який знаходився у замку вхідних дверей будинку, молодиці потрапили всередину приміщення, де поцупили із сумки старенької знайдену готівку.

Господарка побачила крадійок, коли останні перебували на її подвір’ї, вже здійснивши злочинні наміри.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 185 (Крадіжка) кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять слідчі дії, щоб з’ясувати якомога більше інформації та встановити злочинний дует.

Правоохоронці закликають краян бути пильними із незнайомцями, котрі звертаються до вас з проханнями, питаннями або пропонуючи певні послуги. В першу чергу, з осторогою ставтеся до осіб, котрі переконують вас відчинити їм двері під різними приводами. У разі необхідності, крізь двері перепитайте, що потрібно вашим «гостям».

Для людини, котрій дійсно потрібна допомога, немає потреби знаходитись на вашому порозі. Залежно від ситуації, запропонуйте викликати карету швидкої допомоги, або належну службу, яка надасть особі відповідну допомогу.

Задля вашої особистої безпеки – не намагайтеся діяти самотужки. Якщо незнайомець має підозрілий зовнішній вигляд, виявляє надмірну наполегливість, щоб потрапити на поріг вашого будинку або вже опинився на території вашої приватної власності– одразу повідомте про це поліцію.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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