



Поліція знайшла зловмисників після продажу викраденого - 01.02.2018 16:48

Зловмисники на наступний день після крадіжки продали викрадене майно, однак оперативникам вдалося відшукати його та повернути власнику.

31 січня до Глибоцького відділення поліції звернувся 55-річний мешканець обласного центру. Чоловік повідомив, що з складського приміщення викрали 64 металевих бочки різної ємності. Загальна сума викраденого становить майже 100 тисяч гривень.

На місці події поліцейські встановили, що зловмисники потрапили до складу, відкрутивши металевий дріт на вхідних дверях. Біля приміщення експерти знайшли сліди від вантажівки, це означало те, що крадії заздалегідь підготувалися до крадіжки.

Оперативники висунули декілька версій, хто б міг вчинити злочин. Одна з яких, що крадіжку могли скоїти працівники, котрі там працювали. Проведеними оперативно-розшуковими заходами та злагодженій роботі поліцейських, дана версія підтвердилася. Правоохоронці швидко встановили автомобіль та зловмисників.

Ними виявилися 25-річний житель Заставнівщини та 30-річний чернівчанин, котрі декілька років назад, працювали на тому складі. Один із крадіїв вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення крадіям підозри у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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