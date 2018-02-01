



Почему переселенцев могут лишить выплат - 01.02.2018 16:26

Автоматизированная система Аркан ставит под серьезную угрозу социальные выплаты переселенцев Донбасса. Специалисты утверждают - поскольку данные из системы поступают непланомерно в Пенсионный фонд и Управление социальной защиты, они также не всегда могут быть корректными.

Аркан представляет собой интегрированную межведомственную автоматизированную систему, предназначенную для обмена информацией по вопросам контроля лиц, грузов, а также транспортных средств, которые пересекают государственную границу и линию соприкоснования на Донбассе. Распорядителем данной системы является Государственная пограничная служба Украины.

Данная система позволяет выяснить, не превышает ли лицо допустимый срок отсутствия внутренне перемещенных лиц на подконтрольной территории по месту регистрации. Данный срок не должен превышать 60 дней, и если его нарушили, человеку отменяется справка внутренне перемещенного лица и приостанавливаются выплаты.

Представители управления Пенсионного фонда и управления Социальной защиты населения отмечают, что дтя тех переселенцев, которые оказываются в списке Аркана, единого решения нет. Некоторые управления вовсе прекращают начислять пенсии переселенцам, даже без проведения дополнительных проверок по месту проживания.

Правозащитники заявляют - применять такую практику недопустимо, тем более, что в полученных от Госпогранслужбы списках зачастую содержится неточная или устаревшая информация, а нередко и такая, которая не соответствует действительности.

Платиновая Буковина

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