В АТО погиб военный из Сторожинца- 01.02.2018 16:13
Во время обстрелов на Светлодарской дуге в четверг, 1 февраля, в зоне АТО погиб военнослужащий с Буковины Ярослав Козак. Печальной новостью поделился его товарищ Александр.
Ярослав Козак жил в Сторожинце, ему было 38 лет. В свое время он был депутатом местного городского совета, работал также в городском РЕМ. С начала военной агрессии на Донбассе Козак отправился в АТО в состав батальона Донбасс, почле чего нес службу уже в составе батальона Донбасс-Украина при 54-й бригаде. У Ярослава остались только родители - своей семьи у него не было.
Александр делится, что для установления причин тело Ярослава будет направлено на судмедэкспертизу.
Когда тело бойца будет доставлено на родину, в настоящее время не сообщается.
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