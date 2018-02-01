Варианты конца света в 2018 году

- 01.02.2018 14:03
Варианты конца света в 2018 году

Прогнозы о конце света в 2012 году не оправдали себя, и выяснилось, что в день обещанного апокалипсиса 21 декабря просто-напросто завершился очередной цикл по календарю майя, которые не успели в свое время написать календарь дальше.

Между тем, навязчивая идея апокалипсиса не покидает человечество, и из года в год появляются все новые сценарии гибели Земли. Стоит рассмотреть некоторые из них.

Климатические изменения - одна из животрепещущих тем. Так, согласно утверждениям американского профессора Джеймса Хансена, климатический ад на Земле ожидается в нынешнем году. После ожидается  затяжной дождь на несколько месяцев, которые приведут к затоплению Италии, Испании и Великобритании, тогда как Индия окажется в опасности цунами. Затопление в последствии ожидается практически на всей планете, вызванное глобальным потеплением.

Уничтожение метеоритом или кометой - еще один вариант для потенциального конца света. Причем, о правдивости такой версии утверждают индианцы хопи, которые ссылаются на древние тексты своего народа. Между тем, космические агентства ежедневно мониторят ситуацию и отслеживают все даже отдаленно опасные объекты. Так что пока опасности из космоса вряд ли стоит ожидать.

Пророчества Нострадамуса расшифровывают каждый год, и каждый год пророчества толкуют иначе. На этот раз утверждается, что в 2018 году, по словам пророка, произойдет страшная война между мусульманами и христианами. Провидица Сьюзан де Вири также прогнозирует войну, которую может развязать Северная Корея. Впрочем, сценарий войны с Пхеньяном может быть очевиден и без пророчеств.

Матье Жан-Марк Джозеф Родриго, конспиролог из Франции, вовсе назвал конкретную дату. По его словам, 24 июня 2018 года ожидается приход Антихриста. Также другие конспирологи ожидают появление новых пророков, гибель человечества от эпидемий, а также в результате вторжений, в том числе и инопланетных.

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг озвучил прогноз касаемо апокалипсиса, который является максимально приближенным к действительности. По его мнению, до 2600 года жители нашей планеты вполне способны уничтожить Землю и все живое на ней. Потому уже сейчас необходимо думать о покорении космического пространства и поиска планет, пригодных для жизни.

 

Платиновая Буковина

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