Магнитные полюса Земли могут поменяться местами

- 01.02.2018 12:47
Магнитные полюса Земли могут поменяться местами

Изменения в положении магнитных полюсов Земли становятся более очевидными. Северный и южный магнитные полюса нашей планеты каждый 200 или 300 тысяч лет могут меняться местами, однако в последний раз это случалось достаточно давно - порядка 780 тысяч лет назад. В то же время, сейчас магнитное поле нашей планеты демонстрирует признаки смещения, и возможно, полюа опять переместятся.

Так, почти 40 тысяч лет назад, как утверждают ученые, магнитные полюса предприняли попытку перевернуться, однако, до конца этого не сделали. Впрочем, последствия на жизни планеты от этого все же имели место.

В последине несколько десятителий ученые-геофизики пытаются с помощью математических данных и спутниковых снимков спрогнозировать, когда полюса могут перевернуться.  Признаки быстрого сдвига магнитных полей, впрочем, уже были отмечены. В настоящее время изменения в некоторой степени ослабили поле в Южной Атлантике таким образом, что под воздействием радиации оказались повреждены некоторые системы спутников.

Магнитное поле очень важно для планеты, поскольку оно оберегает ее от солнечного излучения, которое без защиты может быть смертельным. Когда полюса готовятся перевернуться, магнитное поле планеты ослабевает, и люди рискуют остаться без защиты. Из-за предполагаемого переворота магнитных полюсов космическое излучение может сделать некоторые районы Земли непригодными для жизни. Озоновый слой нашей планеты и без того зияет дырами, и ослабление магнитного поля Земли может вовсе привести к его разрушению.

Также смещение магнитных полюсов может повлиять не самым лучшим образом на спутниковые сети, в результате чего возможно повреждение инфраструктуры, исчезновение связи и даже полный блекаут.

Поскольку рано или поздно магнитные полюса Земли снова "зашевелятся", то человечеству необходимо обеспечить спутники большей защитой от повреждений. Для частных спутниковых операторов будет нелишним организовать обмен информацией о способностях электроники выдерживать космическое излучение.

В настоящее время критическая инфраструктура Земли не настолько хороша, как хотелось бы, потому необходимо найти пути, как можно сделать ее более защищенной, и поспешить, поскольку магнитное поле нашей планеты уже вскоре может поразить своей нестабильностью.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Земля магнитные полюса, магнитное поле земли, колебания магнитного поля

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