Укравшего терминал черновчанина посадят на 2,5 года- 01.02.2018 12:01
Приговор суда первой инстанции в отношении 29-летнего черновчанина за кражу платежного терминала Апелляционный суд Черновицкой области оставил в силе. Мужчине предстоит отправиться в места лишения свободы на срок 2,5 года.
Напомним, у мужчины была непогашенная судимость на момент совершения следующего преступления. В марте 2017 года он демонтировал платежный терминал в Черновцах и похитил его вместе с находящимися внутри денежными средствами. Ущерб, нанесенный владельцу платежного теминала с учетом материальной составляющей составил 34 203 гривны.
Шевченковский районный суд Черновцов признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения - кражи - в соотвествии с частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания мужчине было назначено лишение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Между тем, обвиняемый не согласился с данным решением суда и решил подать апелляцию.
В апелляционном суде прокуратура Черновицкой области доказала правильность решения суда первой инстанции, были подностью доказана вина подсудимого и справедливость приговора.
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