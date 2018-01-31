



Вооруженный конфликт на заводе в Новой Каховке - 01.02.2018 11:34

В Херсонской области, в Новой Каховке на одном из предприятий произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали шестеро человек.

Информацию об этом озвучивают в пресс-службе Главного управления Националной полиции в Херсонской области.

Правоохранители получили треваожное сообщение примерно в 21:45 о том, что 20 неизвестных лиц проникли на территорию одного из местных предприятий. Звонившие отметили, что слышали выстрелы, похожие на стрельбу. Конфликт завязался между неизвестными и охраной предприятия. В результате пострадали шестеро человек, которые были госпитализированы в ближайшую больницу. Состояние пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное.

По факту данного происшествия в соответствии с частью 4 статьи 296 и частью 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины были открыты два уголовных дела. Речь идет о хулиганстве и угрозелибо насилии в отношении работника правоохранительного органа соответственно. В полиции отмечают - все обстоятельства происшествия устанавливаются, и участники конфликта пребывают в настоящее время в Новокаховском отделе полиции.

Местные СМИ отмечают, что конфликт имел место на заводе по переработке сои компании Каховка Протеин-Агро. Всего были задержаны 25 человек. Также сообщается о пострадавших, всего семеро человек были направлены в травматологию и реанимационное отделение горбольницы Новой Каховки.

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