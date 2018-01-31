Украина намерена пустить поезд к границе с Крымом- 01.02.2018 11:05
Вопрос прямого сообщения по железной дороге с полуостровом Крым (точнее - с его границей) в настоящее время стоит на повестке дня у украинского парвительства.
Именно эту тему недавно обсуждали члены представительства президента Украины в Автономной республике Крым с представителями Укрзализныци.
Постоянный представитель Украины по Крыму на своей страинце в Facebook отметил, что сообщение по железной дороге может быть организовано с помощью станции Вадии, которая находится недалеко от контрольно-пропускного пункта Каланчак, или Армянск - с российской стороны.
Среди возможных путей организации прямого пассажирского сообщения до указанной станции рассматривается использование пассажирского поезда либо беспересадочных вагонов. Во всяком случае, пока что транспортное сообщение находится на стадии переговоров, и точные сроки реализации данного проекта пока еще не озвучиваются.
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