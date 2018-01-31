



Falcon 9 успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник - 01.02.2018 10:35

Компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Запуск был осуществлен в 23:25 по киевскому времени.

Так, ракета-носитель должна в рамках своей миссии доставить на околоземную ориту коммуникационный спутник.

Отмечается, что запуск ракеты Falcon 9 с произведенным в Люксембурге коммуникационным спутником GovSat-1 был осуществлен с мыса Канаверал, во Флориде. Представители правительства Люксембурга присутствовали во время вывода спутника на орбиту, что говорит о высокой важности данного проекта.

В официальном блоге компании SpaceX в Twitter стало известно об успешном запуске. Как отмечается, спутник будет выполнять задачи по передаче данных по закрытым каналам, в том числе и в целях обороны, а также будет использован для коммуникационных гражданских нужд.

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