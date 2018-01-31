



Чехия увеличила количество квот на работу для украинцев - 01.02.2018 10:12

Квоты на прием украинских трудовых мигрантов правительство Чехии планирует увеличить до 19,6 тысяч человек в год, то есть, практически в два раза. Таким образом власти страны, как заявил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий, намерены устранить дефицит рабочей силы у местных фирм.

Так, ранее количество выдаваемых разрешений на работу в Чехии для граждан Украины составляло 9,6 тысяч в год, тогда как сейчас их количество было увеличено на 10 тысяч.

Стропницкий также отметил, что правительство также рассчитывает на сотрудников из Филиппин и Монголии.

Так, на такой шаг по увеличению квоты для украинских трудовых мигрантов Чехия пошла, как отмечают эксперты, из-за роста враждебности в отношении беженцев из мусульманских стран. В Чехии именно их большинство рассматривает как основную угрозу безопасности. Согласно последовательным шагам Чехии, годовая квота разрешений на работу для украинцев в Чехии постепенно увеличивалась - сначала она составляла 3,8 тысяч разрешений, после 9,6 тысяч, и 19,6 тысяч разрешений - сейчас.

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