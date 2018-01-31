За січень чернівчани сплатили 190 млн грн податків- 01.02.2018 09:47
У січні цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплатили 187,7 млн. грн. податків. До державної скарбниці чернівчани перерахували 74,7 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 113,0 млн. грн. Порівняно з першим місяцем минулого року податковий внесок містян збільшився на 34,3 млн. грн., або на 18,3 відсотки.
Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 92,0 млн. грн., податку на додану вартість – 40,0 млн. грн.; плати за землю – 12,7 млн. грн.
Платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 38,3 млн. грн., що на 23,9 млн. грн. більше, ніж торік.
Вагомим джерелом надходжень місцевого бюджету став акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, який наповнив місцеву казну на 8,0 млн. грн.
Цьогоріч до держбюджету чернівчани сплатили 7,7 млн. грн. військового податку та 1,9 млн. грн. податку з пасивних доходів.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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