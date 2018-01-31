



Черновцы совместно с Молдовой улучшат велоинфраструктуру - 01.02.2018 09:23

Совместно с партнерами из Молдовы - городом Единцы - Черновцы реализуют проект "Через сталий транспорт до чистого довкілля". В рамках данного проекта подразумевается обустройство городской велоинфраструктуры, установка велопарковок и велодорожек, а также проведение соответствующей просветительской работы.

На необходимые меропиятия 90% средств из общей сумму бюджета, который составляет 285 тысяч евро, предоставляет Евросоюз. Оставшиеся 10% возлагают на совместное финансирование партнеров.

Выполнить проект планируют в течение 14 месяцев. Как сообщает мэр Черновцов Алексей Каспрук, совместный проект стартовал в ноябре 2017 года и ориентировочно будет завершен до середины января 2019 года.

В Черновцах, как и в Единцах, планируют проложить 15 километров велодорожек. В Черновцах установят 80 велостоек, которые будут устанавливаться в основном возле школ и в различных общественных местах. Также предполагается установка систем мониторинга качества воздуха.

Для установки велодорожек предполагается продлить уже существующую на улице Воробкевича велодорожку до улицы Комарова. Также предполагается проложить веломаршрут вокруг парка Шевченко. Соответствующие работы стартуют этим летом.



Платиновая Буковина, Черновцы

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