Солнечный зонд НАСА испытают в экстремальных температурах

- 31.01.2018 17:25
Солнечный зонд НАСА испытают в экстремальных температурах

Испытания автоматической межпланетной станции, необходимой для будущих исследования Солнца, находятся на завершающей стадии. Об этом сообщают представители NASA.

Так, исследователям предстоит изучить реакцию зонда на экстремально низкие и высокие температуры с помощью специальной вакуумной камеры.

Эксперты Национального аэрокосмического агентства разработали автоматическеую межпланетную станцию для исследований Солнца, и представляет она собой космический зонд, размеры которого сравнимы с небольшим автомобилем. Реакцию космического зонда на крайне высокие и низкие температуры ученые изучают в течение недели. В целом, отмечается, что на основные тесты будет выделено 7 недель. За это время предполагается подвергнуть станцию резким перепадам температуры, чтобы испытать техникеу в условиях, максимально приближенных к космическим. Если все испытания удовлетворят запросы ученых, тогда станцию направят на космодром на мысе Канаверал.

Стоимость создания автоматической межпланетной станции для изучения Солнца составила порядка 1,5 миллиарда долларов США. Примечательно, что наибольшая часть расходов покрыла оснащение станции четырьмя суперсовременными наборами инструментов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: зонд солнце, исследования Солнца, автоматическая межпланетная станция Солнце, НАСА исследования Солнца

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