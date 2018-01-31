



На Новоселиччине автобус сбил пешехода - 31.01.2018 16:23

В Новоселицком районе Черновицкой области рейсовый автобус ПАЗ допустил наезд на пешехода. ДТП произошло в понедельник, 29 января. Как отмечается, мужчина шел по проезжей части в попутном автобусу направлении. В результате ДТП пешеход сильно пострадал.

Представители пресс-службы Национальной полиции в Черновицкой области отмечают, что в результате аварии мужчина получил многочисленные ушибы, травмы головы, а также мозговую кому.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в районную больницу, состояние его оценивается как тяжелое.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность потерпевшего.

Платиновая Буковина, Черновцы

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