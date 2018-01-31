



На Олимпиаду-2018 отправится 33 украинских спортсмена - 31.01.2018 15:56

Лицензии на участие в Олимпийских играх в Пхенчхоне получили 33 олимпийских спортсмена из Украины, которые выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта.

Таким образом, украинская сборная примет участие в соревнованиях в 9 из 15 видов спорта. 11 спортсменов будет представлено в соревнованиях по биатлону, 4 - в фигурном катании, 6 спортсменов примут участие в соревнованиях в санном спорте, трое - во фристайле, еще четверо - в лыжных гонка, два - в горнолыжном спорте, и по одному - в сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Так, спортсмены принимали участие в лицензионных соревнованиях в течение 2016-2018 годов, чтобы набрать в общий рейтинг нужные баллы. В конце января международные федерации подвели итоговые рейтинги по результатам лицензионного отбора, что позволило определить квоты спортсменов для стран на участие в Зимнией Олимпиаде-2018.

Буквально до последнего у сборной Украины бло 32 квоты, однако, еще одна добавилась в санном спорте после того, как двух российских спортсменок не допустили к соревнованиям.

Также в Киеве на лечении в настоящий момент остается биатлонистка Елена Пидгрушная, которая также числится в украинском списке на Олимпиаду.

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины по предложениям, а также после тщательного рассмотрения рабочей группы по подготовке к Олимпиаде утвердил состав национальной команды.

Платиновая Буковина

Всі новини